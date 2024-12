Suspeito de matar esposa por seguro milionário é preso em Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem acusado de forjar a morte da própria esposa, em agosto deste ano, para receber o valor do seguro de vida, foi preso em Uberlândia na manhã desta quinta-feira (5). Segundo as investigações, o marido teria planejado um acidente de trânsito e matado a companheira para se beneficiar dos seguros de vida avaliados em aproximadamente R$ 1 milhão.

A batida do carro em uma árvore ocorreu no dia 30 de agosto, na rua Transição esquina com rua Pratinha, no bairro Laranjeiras. Dentro do veículo haviam duas vítimas: o motorista de 42 anos, com uma possível fratura na pelve, e a passageira de 45 anos, que se encontrava em parada cardiorespiratória.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=NXylq5N1_BA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=hc2D0SOjrqA

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=6X5ir_ww-eE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.