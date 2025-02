Suspeito de matar enteado de 4 anos é procurado no Rio de Janeiro Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 24/02/2025 - 18h56 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h37 ) twitter

Um suspeito de matar o próprio enteado está sendo procurado no Rio de Janeiro. Emmanuel Pereira da Cruz, vulgo “Neguinho”, de 44 anos, é apontado como autor da morte de Isaac Borges da Silva, de 4 anos. O corpo do menino foi encontrado em estado de decomposição na casa onde o suspeito trabalhava, depois de vizinhos sentirem um forte cheiro vindo do imóvel. O homem teria alugado o local no mês passado para trabalhar no conserto de bicicletas. Testemunhas disseram que a criança não era vista desde o último dia 12, depois de entrar no local com o padrasto.

‌



