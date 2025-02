Suspeito de matar a ex-namorada com 18 facadas é preso em São Paulo Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/02/2025 - 10h48 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evandro Bezerra Carvalho foi preso pela Polícia Civil em uma chácara em Mairiporã. Ele é acusado do assassinato da ex-namorada Amanda com 18 facadas, durante uma emboscada quando ela voltava para casa em São Mateus. O crime teve motivações ligadas à disputa pela guarda da filha do casal. Após o homicídio, Evandrôr alterou sua aparência e foi localizado em Cajamar. A investigação possui provas que indicam sua autoria. “Nós queremos que ele cumpra a pena máxima. Não traz a Amanda de volta, mas dá um pouco de sentimento de justiça à família”, declarou um familiar.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.