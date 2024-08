Suspeito de iniciar incêndio em prédio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é preso Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 19/08/2024 - 11h54 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h53 ) ‌



A polícia prendeu um homem suspeito de iniciar um incêndio que danificou a fachada do prédio de 16 andares do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O incidente ocorreu quando o morador em situação de rua teria colocado fogo em um colchão. As chamas se espalharam rapidamente e afetaram também um prédio residencial próximo.

