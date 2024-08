Suspeito de furto em Joinville: tentativa frustrada e prisão em Boa Vista Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 08/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em Joinville, um homem foi flagrado tentando furtar bicicletas estacionadas no bairro Boa Vista. Com uma atitude suspeita, ele foi interceptado por pessoas que estavam no local. Apesar da tentativa de escapar pulando uma cerca, a ação não teve sucesso e o suspeito acabou preso. Acompanhe a reportagem completa na Tribuna do Povo para saber todos os detalhes desse caso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.