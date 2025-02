Suspeito de extorsão bate em carro em vários veículos ao tentar escapar da polícia Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h06 ) twitter

Um jovem de 18 anos denunciou à polícia que estava sendo ameaçado por um homem com quem teve um encontro amoroso. O suspeito tentava extorquir a vítima ao ameaçar divulgar fotos íntimas. "A denúncia fez toda a diferença, fez com que a polícia arquitetasse um plano junto com ele para prender esse golpista e deu certo", disse um representante da polícia. Com o apoio da polícia, foi marcado um novo encontro na zona leste de São Paulo. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e colidiu com outros veículos antes de ser preso. Ele tem passagens pela polícia e responderá por homicídio tentado e direção perigosa.

