Suspeito de espancar homem até a morte também ateou fogo e matou namorada 2 meses depois, em Franca

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Franca esclareceu nesta quinta (15) um homicídio ocorrido no final de 2023 no Jardim Aeroporto, Zona Sul da cidade. Carlos Antônio Mendes, de 59 anos, foi encontrado morto e sem roupas dentro de um apartamento abandonado no dia 20 de dezembro. O suspeito do crime é Caio Inácio da Rocha, de 27 anos, que já estava preso desde fevereiro, quando ateou fogo e matou a namorada Sara Cristina Candeia Carvalho, de 24 anos, na casa onde o casal também no Jardim Aeroporto.

