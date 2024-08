Suspeito de atos de vandalismo e barricadas em Florianópolis é detido no Rio de Janeiro Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 09h59 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h23 ) ‌



Na quarta-feira (28), mais um suspeito de envolvimento nos atos de vandalismo ocorridos no norte de Florianópolis foi preso no Rio de Janeiro. O homem é acusado de participar de uma série de incidentes, incluindo o incêndio de um ônibus e barricadas com fogo que bloquearam o trânsito, além de confrontos com troca de tiros que ocorreram há duas semanas. A prisão faz parte das investigações em andamento sobre esses atos de violência. O caso segue sob investigação, e as autoridades continuam a buscar mais informações para esclarecer todos os envolvidos e prevenir novos incidentes.

