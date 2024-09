Suspeito de ataque a carro-forte preso em Valinhos é levado para prestar depoimento em Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 11/09/2024 - 18h55 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h43 ) ‌



Deve ser levado para Franca nas próximas horas o criminoso preso em Valinhos, região de Campinas, suspeito de participar do assalto ao carro-forte, na última segunda (9), na Rodovia Cândido Portinari, em Restinga. O homem, identificado como Roberto Marques Trovão Lafaeff, de 36 anos, é natural de Jundiaí e procurou atendimento em um hospital de Valinhos com ferimentos graves no pé direito. Aos policiais, Roberto disse que o ferimento foi causado por um vergalhão de construção civil, mas a suposta obra não foi encontrada. Roberto chegou a usar um documento de identidade falso no hospital.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.