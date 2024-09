Suspeito de assassinar médica do Exército é procurado Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/09/2024 - 21h04 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h13 ) ‌



A justiça está à procura de um estudante de direito, suspeito de matar a namorada, no Rio de Janeiro. A vítima é uma médica capitã do Exército, e a morte aconteceu em março do ano passado, mas o caso teve uma reviravolta agora. Com a análise de câmeras de segurança do prédio e o resultado da perícia, a polícia descartou a possibilidade de suicídio para justificar a morte da Capitã Rosângela da Silva Nascimento, de 41 anos. A suspeita é que houve um crime planejado pelo namorado dela, Elton Hilton Herculano de Lima, de 32 anos.

‌



