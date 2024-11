Suspeito com tornozeleira é preso após assaltar joalheria em Patos de Minas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 13h46 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h47 ) twitter

A Polícia Militar atendeu a um chamado de assalto em uma joalheria em Patos de Minas. Dois suspeitos, em uma motocicleta, foram flagrados pelas câmeras de segurança da loja. Ao notar a aproximação, o proprietário correu para fora do estabelecimento. Um dos criminosos entrou e furtou diversos itens antes de fugir.

Após análises das imagens, a polícia reconheceu um dos suspeitos, que estava em cumprimento de pena com uso de tornozeleira eletrônica. Verificou-se que o dispositivo ficou fora de sinal durante o período do crime, sendo reativado posteriormente em uma residência no bairro Sebastião Amorim. Na casa, a polícia encontrou diversos itens utilizados e levados no assalto, incluindo armas e roupas. O proprietário do imóvel e o suspeito foram conduzidos à delegacia.

