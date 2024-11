Suspeita de tortura: Polícia fecha clínicas para dependentes e prende responsáveis no RS Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 30/10/2024 - 13h54 (Atualizado em 31/10/2024 - 02h04 ) twitter

A polícia prendeu três pessoas em duas comunidades terapêuticas para dependentes químicos no Rio Grande do Sul. As denúncias indicam que os pacientes eram submetidos a torturas, dopados e alimentados com comida estragada. A investigação revelou crimes de cárcere privado, tortura e tráfico de entorpecentes.

