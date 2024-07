Suspeita de irregularidades em obras: prefeito de Praia Grande é afastado após operação Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/07/2024 - 08h17 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h18 ) ‌



O prefeito de Praia Grande se manifestou publicamente após ser afastado do cargo por uma operação da Polícia Civil, que foi destaque no SC no Ar desta terça-feira (23). A operação investiga supostas irregularidades em obras na cidade. A repórter Rachel Schneider traz as atualizações e detalhes sobre a declaração do prefeito, que defende sua inocência e promete colaborar com as investigações. Este afastamento marca um momento crítico para a administração local, e a comunidade aguarda esclarecimentos. Confira mais sobre essa situação e os próximos passos das investigações.

