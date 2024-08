Suspeita de crime: vítima é encontrada sem vida em incêndio em Araxá | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 09h34 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h47 ) ‌



Na manhã deste sábado (17), às 8h51, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Araxá foram acionadas para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Percílio Rodrigues de Melo, bairro Pão de Açúcar. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram um homem de 58 anos inconsciente no chão da garagem da residência. Após avaliação, a equipe de resgate constatou que a vítima não apresentava sinais vitais e identificou ferimentos na cabeça e na região lombar.

O quarto onde o incêndio começou foi completamente destruído pelas chamas, com móveis totalmente consumidos. Os demais cômodos da residência apresentaram danos menores. Diante da suspeita de que o incêndio tenha sido causado por um ato criminoso, a Polícia Militar e a perícia da Polícia Civil foram acionadas.

