Surf e cão: conheça a jornada de Diego e Tod à procura do mundial



Quem nunca sonhou em pôr o pé na estrada para levar a vida aproveitando o mundo lá fora? Subir num motorhome, explorar praias paradisíacas com uma companhia de um parceiro e de uma prancha não seria incrível? Um curitibano embarcou nessa onda. Ele saiu do sul do Brasil rumo a Los Angeles para fazer do seu parceiro de patas um campeão de surf. Diego e Tod formam uma dupla imbatível que o nosso especialista em pets, Julinho Casares, foi conhecer numa viagem em Trancoso, no litoral baiano. Veja!

