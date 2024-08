Surf e cachorro: conheça a jornada de Diego e Tod em busca do mundial Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 16/08/2024 - 12h35 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h03 ) ‌



Quem nunca sonhou botar o pé na estrada para levar a vida curtindo o mundo afora? Subir num motorhome, explorar praias paradisíacas em companhia de um parceirão e de uma prancha não seria incrível? Um curitibano embarcou nessa onda. Ele saiu do sul do Brasil rumo a Los Angeles para fazer do seu parceiro de patas um campeão de surfe. Diego e Tod formam uma dupla descolada que o nosso especialista em pets, Julinho Casares, foi conhecer em uma parada da viagem em Trancoso, no litoral baiano. Veja!

