Supremo dá 10 dias para novo acordo entre governo e Congresso sobre emendas

O Governo e o Congresso não chegaram a um acordo sobre as novas regras para o pagamento das emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal estendeu o prazo para a apresentação de uma nova proposta. A Corte determinou a suspensão do pagamento das emendas impositivas e das chamadas emendas Pix. Na semana passada, os chefes dos três poderes se reuniram para discutir o impasse. Após uma reunião no Supremo com representantes do governo, foi anunciado que as negociações vão continuar por mais dez dias. O pagamento das emendas permanece bloqueado. Hoje, o governo entrega o projeto de lei orçamentária anual de 2025 aos parlamentares até amanhã, dia 31 de agosto.

