Suprema Corte dos Estados Unidos mantém banimento do TikTok

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (17), que vai manter o banimento do TikTok. Em uma derrota significativa para a empresa, o tribunal decidiu que a lei aprovada no Congresso, que proíbe o aplicativo de continuar funcionando no país, não infringe o direito à liberdade de expressão e que o governo dos americano mostrou que as preocupações sobre a propriedade chinesa do TikTok são legítimas. A proibição do uso do aplicativo já deve entrar em vigor neste domingo (19).

