Suprema Corte da Venezuela inicia processo de validação das atas Aclr|Do canal Record News no YouTube 20/08/2024 - 12h28 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Magistrados da Suprema Corte da Venezuela, acompanhados por especialistas e observadores internacionais, compareceram às instalações do Conselho Nacional Eleitoral, em Caracas, para iniciar a validação das atas de votação das eleições presidenciais. As autoridades foram levadas à área de gestão do Centro de Totalização, onde começaram a verificar se os talões físicos coincidem com os digitais para verificar se os resultados estão corretos.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.