Suposto filho de Gugu faz acusação de que Maria do Céu não é mãe do apresentador

História cabeluda! Suposto filho de Gugu, Ricardo Rocha, agora, alegou que o seu exame de DNA deu negativo porque Maria do Céu não seria mãe do apresentador. Lembrando que Ricardo entrou com processo de paternidade na Justiça, ganhou o direito de fazer o teste e, agora, quer reabrir a solicitação e pedir a exumação do corpo de Gugu. No exame de DNA, o material genético de Ricardo foi comparado ao de Maria do Céu.

