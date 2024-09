Supertufão causa estragos e afetas voos e serviços públicos na China Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um supertufão com ventos de mais de 230 km por hora atingiu uma ilha no sul da China.. Mais de 400 mil pessoas foram evacuadas antes da chegada do tufão. Escolas, serviços públicos e transportes estão suspensos e voos foram cancelados. O fenômeno causou estragos em Hong Kong antes de chegar à ilha. A previsão indica que a ventania deve atingir o Vietnã e o Laos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

‌



Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

‌



#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.