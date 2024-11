Superminas bate recorde de público em sua 36ª edição Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 28/10/2024 - 10h15 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h37 ) twitter

A 36ª edição da Superminas terminou nesta quinta-feira (26). A segunda maior feira do setor supermercadista no país bateu recorde de público. Mais de 60 mil pessoas visitaram os estandes nos três dias do evento. A feira reuniu expositores regionais e de todo o Brasil, com o objetivo de proporcionar um ambiente para exposição de marcas, lançamentos de produtos, realização de negócios e fortalecimento de relacionamentos comerciais. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

