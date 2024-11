Supermercados mineiros investem na contratação de funcionários com mais de 50 anos Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/10/2024 - 11h14 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h36 ) twitter

Pessoas acima de 50 anos estão encontrando oportunidades no setor supermercadista. Em Minas Gerais, há empresas que já têm 20% do quadro de funcionários com essa faixa etária. Segundo os especialistas, comprometimento e responsabilidade são pontos insuperáveis dessa geração. O assunto foi tema do quarto episódio da série de reportagens sobre o mercado de atacado e varejo.

