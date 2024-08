Superlua azul poderá ser vista hoje em todo Brasil Aclr|Do canal Record News no YouTube 19/08/2024 - 16h45 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h02 ) ‌



Hoje à noite quem olhar para o céu vai contemplar a superlua azul, se o céu estiver limpo, sem nuvens. O fenômeno poderá ser visto em qualquer lugar do Brasil e não precisa de equipamento específico. A superlua azul acontece a cada dois anos. Thiago Gonçalves, professor e diretor do Instituto de Astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explicou sobre o assunto.

