Superando o fim de um relacionamento | Conversa com a psicóloga Thaís Roloff | Pense na Solução
29/10/2024 - 21h02 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h16 )

Você já passou por um fim de relacionamento? Como lidou com essa situação? Neste episódio, Alexandre Mendonça conversa com a psicóloga Thaís Roloff sobre os sentimentos envolvidos no término de um relacionamento. A psicóloga compartilha insights sobre como reconhecer sinais de toxicidade, a importância de se afastar para a saúde mental e como encontrar caminhos para a recuperação emocional após o término. Junte-se a nós para entender melhor como lidar com o fim e transformar essa experiência em uma oportunidade de crescimento pessoal.

