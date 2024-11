Super solo em Arapongas Aclr|Do canal RIC Rural no YouTube 27/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 28/10/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O RIC Rural nesse ano de 2024 comemora quinze anos na RICtv e a gente tem mostrado reportagens que se destacaram por seu assunto e importância como as boas práticas conservacionistas do solo e da água. Você vai ver agora uma reportagem que fizemos junto com a equipe do rally de produtividade da Cocamar em arapongas em 2019, em plena pandemia do covid-19. Confira mais detalhes na reportagem e do mundo rural no site RIC Rural www.ric.com.br/ricrural

Nos siga no Instagram e veja todas as novidades e bastidores https://www.instagram.com/ricrural/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.