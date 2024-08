Super Domingo da Record estreia neste domingo (25) com novas atrações e formato Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Super Domingo da Record estreia amanhã (25) com grandes atrações. Uma das novidades é o Domingo Record, um programa que vai unir informação e entretenimento com o comando de Rachel Sheherazade. É pra juntar a família, sentar no sofá e passar o dia juntinho ligados na tela da RECORD.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #SuperDomingo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.