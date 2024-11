SUPER AULÃO ENEM TOP TEENS 2024: DICAS ESSENCIAIS PARA ARRASAR NA PROVA! Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 31/10/2024 - 19h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h32 ) twitter

NO POD PROSEAR DE HOJE, OLOARES CONVERSA COM PERMÍNIO (DIRETOR PEDAGÓGICO), ALMÉRIO (PRÓ-REITOR) E FERNANDO (DIRETOR ADMINISTRATIVO) SOBRE O AULÃO ENEM TOP TEENS, UMA PARCERIA ENTRE O COLÉGIO PROTÁGORAS E A FACUNICAMPS. COM DICAS E SORTEIOS, O EVENTO APOIA ALUNOS DO 3º ANO PARA O ENEM 2024. Inscreva-se: facunicamps.edu.br/enem2024

