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SUPER AULÃO ENEM TOP TEENS 2024: DICAS ESSENCIAIS PARA ARRASAR NA PROVA!

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube

NO POD PROSEAR DE HOJE, OLOARES CONVERSA COM PERMÍNIO (DIRETOR PEDAGÓGICO), ALMÉRIO (PRÓ-REITOR) E FERNANDO (DIRETOR ADMINISTRATIVO) SOBRE O AULÃO ENEM TOP TEENS, UMA PARCERIA ENTRE O COLÉGIO PROTÁGORAS E A FACUNICAMPS. COM DICAS E SORTEIOS, O EVENTO APOIA ALUNOS DO 3º ANO PARA O ENEM 2024. Inscreva-se: facunicamps.edu.br/enem2024

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