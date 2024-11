Summit Saúde: inovação e empreendedorismo transformam a medicina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 08/11/2024 - 21h45 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h17 ) twitter

O Summit Saúde reúne lideranças e especialistas de diversos setores para explorar o papel da inovação, das soluções tecnológicas e do empreendedorismo na medicina moderna. O evento busca discutir as ferramentas que estão revolucionando a área da saúde, promovendo melhorias em tratamentos, diagnósticos e acesso aos serviços médicos. Com palestras e painéis interativos, o Summit Saúde oferece uma plataforma para apresentar as principais inovações a serviço da medicina, fortalecendo a integração entre tecnologia e saúde.

