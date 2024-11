Summer Games: evento de Crossfit reúne atletas de todo o estado de SC Aclr|Do canal Programa Ver Mais Blumenau no YouTube 27/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Summer Games será disputado no complexo esportivo do Sesi, na rua Itajaí, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O evento conta com o apoio da NDTV Record.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.