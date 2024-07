Sul do Brasil enfrenta temperaturas negativas e neve

‌



O Sul do Brasil enfrentará uma semana de frio intenso. Em Santa Catarina, está prevista neve e chuva congelada, com temperaturas entre 0°C e -2°C na serra. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil alertou para frio extremo, com temperaturas negativas em algumas regiões. Porto Alegre não deve registrar temperaturas acima de 12°C. O estado ainda lida com as consequências das enchentes que deixaram 5.000 desabrigados e 182 mortos.

