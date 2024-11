"Sul Digital Experience": evento apresenta tendências do marketing digital Aclr|Do canal Record RS no YouTube 23/10/2024 - 09h32 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h16 ) twitter

O maior evento do sul do país sobre marketing digital está em Porto Alegre até quinta-feira. E um dos diferenciais desta edição, é o foco em empreendedores que foram afetados pela enchente. Com mais de trinta palestrantes, o Sul Digital Experience, apresenta soluções na recuperação desses negócios.

