Sul de SC enfrenta desafio crucial no jogo entre o times do Criciúma e Flamengo 04/12/2024 - 10h00

A equipe do Sul do Estado enfrenta um jogo decisivo nesta rodada, onde a vitória é essencial para manter viva a esperança de permanência na Série A. Com um campeonato acirrado e a luta contra o rebaixamento se intensificando, os jogadores sabem que esse confronto pode ser determinante para o futuro da equipe na principal divisão do futebol brasileiro.

