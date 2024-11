Sucesso Total: 3ª edição do Riquezas do Samba teve casa cheia e muita animação Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 15/10/2024 - 08h35 (Atualizado em 16/10/2024 - 01h45 ) twitter

A 3ª edição do Riquezas do Samba foi o maior sucesso. A casa estava lotada, muita gente animada e as atrações contagiaram a todos. O evento contou também com algumas surpresas. Veja!

