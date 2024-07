Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Sucesso na internet: meme de Vovó Maria ganha repost do ator Will Smith

‌



A+

A-

O ator Will Smith movimentou as redes sociais no Brasil depois de postar um meme de uma idosa brasileira. A Vovó Maria ficou ainda mais famosa e o Balanço Geral foi conversar com ela e com o neto responsável por gravar os vídeos que fazem tanto sucesso. Ela mandou até um recado para o astro de Hollywood.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.