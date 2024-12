Sua Saúde: você conhece a Síndrome do Fim do Ano”? Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/12/2024 - 16h42 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

O quadro Sua Saúde, desta quinta-feira (5), trouxe a psiquiatra Cintia Braga para falar um pouco sobre um sentimento que atinge parte das pessoas nesta época do ano: a "melancolia de natal" ou "síndrome do fim de ano". Acompanhe a nossa reportagem e veja as dicas para passar a época de festas com o coração mais leve.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.