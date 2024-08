Sua Festa é Nossa: Ana Hickmann é ‘cúmplice’ de Faro para realizar sonho de casal Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 18/08/2024 - 18h20 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A nova temporada do quadro Sua Festa é Nossa chegou com tudo! O programa preparou uma grande surpresa para realizar o sonho do Vinícius e da Débora. Eles estão juntos há dez anos, têm uma linda história de amor, mas nunca tiveram condições de fazer um casamento. Mas essa hora chegou. E contou com a ajuda especial de Ana Hickmann. A apresentadora convidou a Débora para uma entrevista. A influenciadora falou sobre como conseguiu perder 50 kg e inspirar outras pessoas, mas ela mal sabia que tudo fazia parte de uma 'embocada do bem' para levá-la até o altar. Enquanto isso, o Vinícius também tem uns desafios a cumprir. Veja!

Inscreva-se no canal Hora do Faro: http://r7.com/cMXe

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/HoraDoFaro/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/horadofaro/

Twitter: https://twitter.com/horadofaro

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hora-do-faro

#HoradoFaro #RodrigoFaro #AnaHickmann

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.