Studio Cláudia Ramalho, de Joinville, levou o colorido da china para os palcos abertos
26/07/2024 - 15h06



O Studio Ccláudia Ramalho, de Joinville, trouxe um pedaço da China para os palcos abertos do Festival de Dança. Com coreografias vibrantes e figurinos exuberantes, o grupo encantou o público com uma apresentação que destaca a rica cultura e tradição chinesa. A performance não apenas mostrou a habilidade dos bailarinos, mas também proporcionou uma experiência visual e cultural única. A participação do Studio Ccláudia Ramalho é uma celebração do intercâmbio cultural e da diversidade na dança.

