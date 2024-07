Studio Art em Movimento de Joinville se apresenta nos palcos abertos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/07/2024 - 15h02 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Studio Art em Movimento de Joinville está se destacando nos Palcos Abertos do Festival de Dança, trazendo ao público uma apresentação repleta de talento e emoção. Fundado em Joinville, o Studio Art em Movimento é conhecido por sua dedicação à arte da dança e por proporcionar momentos inesquecíveis em cada performance. Neste ano, eles se apresentam nos Palcos Abertos, encantando espectadores e mostrando o porquê de serem uma referência no cenário da dança local. Acompanhe conosco e prestigie a beleza e a técnica dos bailarinos do Studio Art em Movimento!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.