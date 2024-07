Studio Alpha Escola de Dança, de Castanhal, PA, se apresenta na mostra competitiva e palcos abertos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/07/2024 - 15h03 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Studio Alpha Escola de Dança, de Castanhal, PA, está fazendo ondas no Festival de Dança com sua participação na mostra competitiva e nos palcos abertos. Reconhecida por seu alto nível de técnica e criatividade, a escola tem encantado o público com suas performances vibrantes e inovadoras. Neste ano, o Studio Alpha não apenas marca presença na mostra competitiva, mas também ilumina os palcos abertos do festival, mostrando o talento e a dedicação de seus bailarinos. Acompanhe a apresentação e descubra o que faz do Studio Alpha um destaque no cenário da dança nacional.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.