STJD PUNE Zé Rafael, Sabino e Rodrigo Nestor por Briga no Clássico!

A 3ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) condenou Zé Rafael, do Palmeiras, e Sabino e Rodrigo Nestor, do São Paulo, devido à briga ocorrida no final do clássico em 18 de agosto, no Allianz Parque. Sabino recebeu cinco jogos de suspensão, enquanto Zé Rafael e Rodrigo Nestor foram punidos com quatro jogos cada. Ambos os clubes ainda podem recorrer da decisão. Saiba todos os detalhes e as possíveis repercussões dessa decisão para o Brasileirão!

