STJD pede interdição do estádio do Atlético Mineiro após atos de violência Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/11/2024 - 13h03 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva solicitou a interdição do estádio do Galo. 12 pessoas foram presas após confrontos que resultaram em feridos. Um fotógrafo foi atingido por uma bomba e teve dedos quebrados. Um torcedor flamenguista sofreu traumatismo craniano após ser agredido em um bar. A Polícia Civil investiga as agressões ocorridas dentro e fora do estádio.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.