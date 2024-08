STF mantém lei de divulgação da velocidade de internet Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/08/2024 - 18h35 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Supremo Tribunal Federal validou a lei que determina a divulgação da velocidade da internet na fatura do consumidor. De acordo com a lei estadual de Mato Grosso do Sul, validada pela corte, as operadoras precisam identificar na conta mensal as informações sobre a entrega diária da velocidade de internet. O texto tinha sido questionado pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.