STF julga se torna réu os suspeitos de planejar assassinato de Marielle Franco

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga nesta terça-feira (18) se os suspeitos de planejar a morte da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, se tornarão réus. O grupo inclui o deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, Robson Calixto da Fonseca, conhecido como Peixe, assessor do conselheiro, o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, e o major Ronald Paulo de Alves Pereira.

