Startup Summit: segundo dia focado em empreendedorismo feminino e inovação



No segundo dia do Startup Summit, o foco foi inteiramente dedicado às mulheres, com a participação de empreendedoras e líderes femininas do setor. O evento destacou inovações e desafios enfrentados por mulheres no mundo dos negócios, oferecendo uma plataforma para discutir estratégias e compartilhar experiências. Confira todos os detalhes na reportagem é de Suzan Rodrigues.

