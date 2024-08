Startup Summit reúne grandes nomes da inovação na capital Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h37 ) ‌



O Startup Summit 2024 segue até esta sexta-feira (16) em Florianópolis, reunindo cerca de dez mil participantes em três dias de evento dedicados à inovação e tecnologia. O encontro, que é um dos maiores do setor no Brasil, conta com a presença de grandes nomes do empreendedorismo e da tecnologia, além de representantes de startups, investidores e empresas de renome. O evento visa promover networking, troca de experiências e fomentar novas ideias no ecossistema de inovação. Confira as imagens de Marco Aurino e os depoimentos de Décio Lima, presidente do Sebrae/SC, sobre o impacto do evento para o estado e o país.

