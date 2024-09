Stammtisch do Bem reúne 40 instituições de Joinville Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/09/2024 - 11h50 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No sábado, dia 07 de setembro, Joinville sediará o "Stammtisch do Bem", um evento solidário que promete movimentar a cidade ao reunir 40 instituições de apoio e assistência. O evento tem como objetivo auxiliar as organizações locais e fortalecer a rede de solidariedade na maior cidade do estado. Acompanhe com a repórter Isabela Corrêa os detalhes do que o público pode esperar dessa iniciativa, que contará com uma série de atividades e oportunidades para contribuir com as causas apoiadas. Pedro Pereira, presidente da B157, também participará da cobertura, oferecendo insights sobre a importância desse evento para a comunidade.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.