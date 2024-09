Stammtisch do bem conheça o projeto um polvo do amor' Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 06/09/2024 - 15h52 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h25 ) ‌



Neste sábado, Joinville recebe mais uma edição do Stammtisch do Bem, no Edmundo Doubrawa, evento dedicado a apoiar entidades locais que promovem ações em prol da comunidade. Entre as participantes, está o projeto "Um Polvo de Amor", fundado em 2017, onde voluntárias expressam afeto através de pequenos bichinhos de crochê, entregues a bebês prematuros. Gizele, representante do projeto, compartilha detalhes emocionantes sobre como essas iniciativas transformam vidas e fortalecem a solidariedade na região.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.