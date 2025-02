SP quer confiscar mansão da mulher de Marcola e usar dinheiro para financiar segurança pública Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 11/02/2025 - 14h57 (Atualizado em 12/02/2025 - 01h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mansão de R$ 3 milhões de reais em Carapicuíba (SP) está no centro de uma disputa judicial após o líder do PCC Marcola e sua esposa, Cintia Camacho, serem condenados por lavagem de dinheiro. Eles foram acusados de usar um salão de beleza como fachada para atividades do tráfico de drogas. Inicialmente, a Justiça permitiu que eles mantivessem o imóvel e os quase R$ 500 mil nas contas de Cintia. Contudo, o Ministério Público busca reverter essa decisão. A estratégia adotada nesse caso é o confisco de bens, que só será definitivo após o trânsito em julgado da sentença. Uma nova decisão já decretou que a mansão e o dinheiro sejam confiscados para financiar as forças de segurança de São Paulo. A disputa continua e o confisco será cumprido após o julgamento final.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.