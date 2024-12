SP: operação desmantela quadrilha suspeita de roubar motos de luxo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 02/12/2024 - 11h19 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h14 ) twitter

Uma operação policial em São Paulo resultou na descoberta de um local utilizado por uma quadrilha para esconder motocicletas de luxo roubadas. A polícia chegou ao endereço após uma denúncia anônima e encontrou quatro motos no imóvel. Um homem foi preso e revelou que a quadrilha planejava usar as motocicletas para cometer arrastões no final do ano.

